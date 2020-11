Troy Deeney del Watfford consiglia CR7: "Vada al Wolverhampton: sta diventando una grande"

Capitano del Watford ma voce e commentatore sulle frequenze inglesi di TalkSPORT, Troy Deeney 'consiglia' Cristiano Ronaldo. "Vada al Wolverhampton in caso di passaggio in Premier League. Certo, non sarà più quello visto al Manchester United anche se tutti continuerebbero a fare il paragone come nel caso di Gareth Bale. Però è un talento straordinario, anche a 35 anni, e sarei sorpreso se una grande d'Inghilterra non dovesse provare a prenderlo in estate. E credo che il Wolverhampton stia costruendo qualcosa di importante per stare tra le migliori a lungo, nei prossimi anni e mi piace il loro progetto".