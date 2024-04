Tudor: "Proveremo a fare un'impresa. Dobbiamo restare nella partita fino alla fine"

Igor Tudor, allenatore della Lazio, ai microfoni di 'SportMediaset' ha parlato a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro la Juventus, gara valida per le semifinali di Coppa Italia. All'Olimpico di Roma si ripartirà dal 2-0 a favore dei bianconeri maturato nel match d'andata. "C'è la voglia di disputare una grande partita, provare a fase un'impresa. Il 2-0 è un risultato difficile da ribaltare, ma nel calcio è già successo. Dobbiamo stare nella partita per 90 minuti e vediamo cosa succede. Bisogna mettere tutto, non concedere niente in difesa e davanti trovare soluzioni. Bisogna soprattutto stare dentro la gara fino alla fine, poi vedremo che succede".

Gli fa eco Massimo Paganin, ex calciatore e stasera opinionista del match: "La Juve dopo l'Inter è la squadra che ha concesso meno gol e la Lazio in casa ha segnato molto poco. E' chiaro che questa è una partita che fa storia a sé, vedremo, ma servirà la partita perfetta alla Lazio per ribaltare il 2-0 maturato nel match d'andata".

CLICCA QUI per la diretta testuale del match.

Lazio-Juventus, le formazioni ufficiali

Lazio (3-4-2-1) - Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Hysaj, Guendouzi, Cataldi, Marusic; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos. A disposizione: Sepe, Renzetti, Patric, Vecino, Pellegrini, Pedro, Rovella, Immobile, Gonzalez. Allenatore: Tudor.

Juventus (3-5-2) - Perin; Alex Sandro, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Djaló, Miretti, Weah, Alcaraz, Nicolussi Caviglia, Yildiz, Milik, Iling Jr. Allenatore: Allegri.