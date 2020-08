Tutta la Francia non tifava per il PSG: Marsiglia in piazza per esultare per il ko del Paris

vedi letture

Un tema di discussione negli ultimi giorni, partito dalle parole di Gian Piero Gasperini che aveva detto che "tutta Italia tifa Atalanta", ma che nasce da molto tempo addietro, è quello del supporto per un club della stessa nazione. In Francia non sembrano pensarla tutti così: Marsiglia, già nota negli scorsi giorni per l'ordinanza, poi ritirata, di vietare maglie del PSG in centro per questioni di ordini pubblico, è scesa in piazza. Centinaia di tifosi tra canti e fumogeni per festeggiare il ko del Paris contro il Bayern Monaco.