Tutti aspettano Arek Milik: come è andata l'ultima stagione. Media gol superiore a Dzeko

Tutti aspettano Arek Milik. Il centravanti polacco del Napoli non ha detto no all'offerta della Roma, ma non ha ancora detto sì. Fino a quando non lo farà (ma ci si sta avvicinando), la Juventus non potrà abbracciare Edin Dzeko. E i giallorossi non potranno portarsi a casa un attaccante che ha dimostrato di poter fare benissimo in Serie A, ma è reduce da una stagione tra luci e ombre.

Il campionato migliore? 18/19. Il primo in Italia senza infortuni gravi, per Arek l'ariete dalle ginocchia fragili. Col Napoli, due stagioni fa, ha segnato 17 reti in 35 presenze in Serie A. 20 in 47 a livello complessivo, nella prima stagione di Ancelotti alla guida dei campani.

Come è andato nel 19/20. Qualche infortunio è tornato a fare capolino. Nulla di che, ma le partite saltate per ragioni fisiche alla fine sono state otto in campionato. Titolare fino a febbraio, ha perso posizioni nella seconda parte dell'annata. A conti fatti, ha giocato da titolare 22 volte sulle 35 presenze stagionali. In campionato, 26 gare e 11 gol. 0,53 a partita, di fatto. Per un confronto con il giocatore che sostituirebbe, meglio di Dzeko: il bosniaco si ferma a 0,47 reti a gara. Ne ha giocate, va detto, nove in più.