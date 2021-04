Futuro Milik: quadro complesso tra clausole di uscita e bonus. Juve e Fiorentina in corsa

Fiorentina e Juve per il futuro di Arek Milik: il quadro non è semplicissimo, tra il prestito biennale strappato dall'Olympique Marsiglia, l'accordo che lo stesso polacco ha fatto con l'OM (nuova cessione al cospetto di una cifra pari a 15 milioni di euro ad una terza squadra, ndr) e un plus sulla rivendita tra il 20 e il 30 percento che il Napoli si è assicurato. Un quadro piuttosto complesso dunque, quello rivelato dal Corriere dello Sport, da cui emerge comunque l'intenzione di Milik di lasciare Marsiglia in tempi piuttosto brevi.