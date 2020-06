Napoli, Milik si gode la "sua" Coppa Italia: "Oi vita, oi vita mia...che felicità!"

vedi letture

Arek Milik, autore del rigore decisivo per l'assegnazione della Coppa Italia, festeggia su Instagram il primo trofeo della sua avventura in azzurro. Così il polacco ha mostrato il suo entusiasmo sui social, Coppa Italia in braccio ed un messaggio in napoletano: "Oi vita, oi vita mia...che felicità! Forza Napoli".