Il punto su Milik alla Roma, Dzeko alla Juventus: tutti in attesa di un unico sì

Arkadiusz Milik alla Roma. Edin Dzeko alla Juventus. Tutti in attesa: i tre club, giallorossi, bianconeri e Napoli. L'accordo è totale, al domino manca solo un tassello ovvero che il polacco si convinca ad accettare la Roma. In cuor suo aspetta ancora la Juventus: l'agente è in Italia, i contatti sono costanti anche tra le società. Paratici e Fienga si sono sentiti anche ieri, sia per parlare del passaggio di Mattia De Sciglio nella Capitale che per cercare di rifinire i dettagli di Dzeko a Torino. In questo caso l'intesa non è un problema: si tratta solo di capire se sarà biennale o triennale, magari spalmando l'ingaggio da 7.5 ora percepito a Roma. Dall'altra parte per Milik è pronto un contratto da 5 milioni ma lui aspetta ancora la Juventus. Ma la chiamata bianconera arriverà nel caso per spiegargli che è Dzeko la prima scelta. Troppo lunghi i tempi per Luis Suarez, Pirlo vuole il 9. Subito. Per questo il domino e una telefonata che potrà presto sbloccare tutto. Milik a Roma, che realmente è la big che lo vuole, e Dzeko a Torino. Qualcosa si muove. E a breve arriveranno le risposte.