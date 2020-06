Tutti gli what if della Serie A: come si concluderà la stagione 2019/2020?

Il 20 giugno la Serie A riparte. A oggi, non possiamo definirla una certezza, ma per fortuna ci siamo abbastanza vicini. E l’andamento della curva epidemiologica fa ben sperare in questo senso. Nel Consiglio Federale di oggi, però, in quel piano di “garanzie” come lo ha definito lo stesso presidente Gravina, sono stati definiti una serie di scenari legati a eventuali nuovi stop dovuti all’emergenza sanitaria o semplicemente alla quarantena di una squadra in conseguenza della positività di un calciatore. Abbiamo provato a sintetizzarli qui di seguito. Premesso che lo scenario 0, l’unico con cui speriamo di doverci e poterci confrontare nei prossimi mesi, è quello per il quale il campionato (di Serie A, ma anche di Serie B, mentre per la C sono previste regole leggermente diverse perché la regular season è stata dichiarata conclusa) riparta e non si debba fermare.

Scenario 1: il campionato non può ripartire. Se, prima del 20 giugno fosse già accertata l’impossibilità di ricominciare il campionato per concluderlo entro il 20 agosto, via alla cristallizzazione della classifica con algoritmo. Niente Scudetto, sì alle retrocessioni.

Scenario 2: il campionato non può ripartire il 20 giugno, ma non è escluso che possa ricominciare in seguito. Entro il termine del 10 luglio, la FIGC valuterà la possibilità di far riprendere il campionato con la formula ordinaria o on con format diverso (brevi fasi di playoff e playout). La deadline per la conclusione è il 20 agosto. Se entro il 10 luglio si accertasse l’impossibilità di far ricominciare il campionato, via alla cristallizzazione della classifica con algoritmo. Niente Scudetto, sì alle retrocessioni.

Scenario 3: il campionato riparte, ma si ferma. In caso di un nuovo stop, o del rinvio di alcune partite (per la quarantena di una squadra), che impedisca la conclusione “ordinaria” entro il 20 agosto, via a playoff e playout. Se i tempi non lo consentiranno, via alla cristallizzazione della classifica con algoritmo. Niente Scudetto (a meno che non sia già aritmeticamente assegnabile), sì alle retrocessioni. Per la Serie B: se lo stop arriva durante i playoff o i playout, la terza promossa o la quarta retrocessa sarà determinata in base alla classifica “cristallizzata” con algoritmo.

Scenario 4: il campionato riparte, si ferma, riparte nuovamente con un format diverso. Ma si ferma di nuovo. Via alla cristallizzazione della classifica con algoritmo. Niente Scudetto, sì alle retrocessioni. Sono fatti salvi gli esiti definitivi di playoff o playout già disputati.

Scenario 5: il campionato riparte direttamente con playoff, ma si ferma. Via alla cristallizzazione della classifica con algoritmo. Niente Scudetto, sì alle retrocessioni. Sono fatti salvi gli esiti definitivi di playoff o playout già disputati.