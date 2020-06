Tutto il calendario dell'Italia di Mancini: l'esordio del nuovo corso il 4/9 con la Bosnia

Il Comitato Esecutivo UEFA ha confermato le date della fase a gironi della Nations League, in programma il 3/4/5 e 6/7/8 settembre, il 10/11 e 13/14 ottobre e il 14/15 e 17/18 novembre 2020. Le finestre di ottobre e novembre saranno però caratterizzate da tre impegni anziché due, permettendo così di riprogrammare i play-off delle qualificazioni europee posticipati all'inizio delle rispettive finestre, l'8 ottobre e il 12 novembre. L’Italia sosterrà quindi due gare amichevoli il 7 o 8 ottobre e l’11 o il 12 novembre.

Sorteggiati nel Gruppo1 della Lega A con Paesi Bassi, Bosnia Erzegovina e Polonia, gli Azzurri faranno il loro esordio nel torneo il prossimo 4 settembre ospitando la Bosnia Erzegovina per poi affrontare il 7 settembre in trasferta la nazionale Orange. La Lega A è stata ampliata per questa seconda edizione da 12 a 16 nazionali e divisa in quattro gruppi da quattro squadre, con le vincitrici dei gironi che si qualificheranno per la Final four.

Nella prima edizione della Nations League, vinta dal Portogallo grazie al successo (1-0) in finale sui Paesi Bassi, l’Italia aveva chiuso il proprio girone al secondo posto, alle spalle proprio del Portogallo e davanti alla Polonia. Un percorso in crescendo quello degli Azzurri, prologo dell’appassionante cavalcata nelle qualificazioni al Campionato Europeo del 2020 che ha visto la Nazionale di Roberto Mancini vincere per la prima volta nella storia tutte le gare (10).

Domani il Comitato Esecutivo UEFA ufficializzerà le procedure del sorteggio della fase di qualificazione alla Coppa del Mondo 2022, torneo che avrà inizio nel marzo 2021.

I Gruppi della Lega A della UEFA Nations League

Gruppo 1: Paesi Bassi, ITALIA, Bosnia Erzegovina, Polonia

Gruppo 2: Inghilterra, Belgio, Danimarca, Islanda

Gruppo 3: Portogallo, Francia, Svezia, Croazia

Gruppo 4: Svizzera, Spagna, Ucraina, Germania

Il calendario delle gare dell’Italia

4 settembre 2020: Italia-Bosnia Erzegovina (ore 20.45)

7 settembre 2020: Paesi Bassi-Italia (ore 20.45)

7 o 8 ottobre 2020: amichevole

10 o 11 ottobre 2020: Polonia-Italia (ore 20.45)

13 o 14 ottobre 2020: Italia-Paesi Bassi (ore 20.45)

11 o 12 novembre 2020: amichevole

14 o 15 novembre 2020: Italia-Polonia (ore 20.45)

17 o 18 novembre 2020: Bosnia Erzegovina-Italia (ore 20.45)