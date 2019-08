Tutto ruota attorno alle decisioni del Manchester United

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' Manchester il centro del calciomercato e non solo perché lì, in Inghilterra, girano soldi veri e cifre in alcuni casi folli. Perché ogni anno spostano un po' più in là la cifre e riscrivono la storia un'estate dopo l'altra. Manchester, nello specifico sponda United, è in questo momento l'epicentro del calciomercato perché in Premier League la sessione estiva di calciomercato è agli sgoccioli e dalle decisioni che prenderanno le sfere alte dello United dipenderanno anche alcune delle mosse delle italiane. Soprattutto Juventus e Inter.

Paul Pogba - E' nome intrigante, anche perché è il grande obiettivo di Zinedine Zidane per la sua linea mediana e il grande sogno di Nedved e Paratici, che sognano di riportare il francese a Torino con la complicità del suo agente Mino Raiola. Difficile, quasi impossibile, ma la cronaca di queste ore parla di un procuratore attivamente a lavoro in terra inglese per provare a imbastire una mega trattativa, con Mandzukic, Matuidi e chissà quanti milioni di euro. Sicuramente tantissimi, perché il Manchester United chiede almeno 150 milioni per la cessione di Pogba e a queste cifre non è arrivato nemmeno Florentino Perez, che ha provato a mettere sul piatto contropartite anche di altissimo livello come Gareth Bale ma finora ha ricevuto solo picche.

Sergej Milinkovic-Savic - In questo momento il serbo è stato messo in naftalina, ma resta in vendita per la Lazio che dinanzi alla giusta offerta - almeno 85 milioni di euro - darà il via libera alla cessione. Un'offerta importante che lo United potrà presentare molto rapidamente ma solo se si sbloccheranno anche le uscite. E non è scontato che ciò avvenga.

Romelu Lukaku - In questo caso, la sfida è invece tutta italiana. Inter e Juventus si stanno sfidando a suon di rilanci, presunti tali e depistaggi. Il centravanti belga, desideroso di misurarsi con la Serie A, dal canto suo oggi non s'è presentato alla seduta d'allenamento dello United. In attesa dell'offerta giusta, in attesa del via libera che chissà se, quando e da quale club arriverà. La Juventus tramontato lo scambio con Dybala sta sondando altre mosse per arrivare a dama, l'Inter spera che i red devils - con l'avvicinarsi del gong in Inghilterra - possano ammorbidire la loro posizione. E lo United, nel mezzo, è l'ago della bilancia.