Tutto ruota intorno al futuro di De Paul: cosa manca all'Udinese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nomi esotici, un paio di conferme importanti, alcuni innesti funzionali al gioco di Igor Tudor. L’Udinese fin qui si è mossa bene, ha rinforzato la squadra, ha resistito ad offerte importanti per i suoi migliori giocatori, Rodrigo De Paul e Ignacio Pussetto. Cosa manca, per completare le zebrette?

Molto dipenderà dalla permanenza dei due argentini. Soprattutto De Paul: ha voglia di confrontarsi con la Champions e ha tanti estimatori. Fin qui, nessuno ha sfoderato l’offerta giusta, ma che resti a Udine da qui al 2 settembre è tutto fuorché scontato. A quel punto, sarebbe necessario sostituirlo.

Allo stato attuale, la priorità è mettere a posto il centrocampo. È forte, ma manca una pedina titolare, ragion per cui i friulani hanno pensato a Nicolas Dominguez. Poi, c’è qualche cessione inevitabile: su Pezzella bisognerà ragionare, in difesa ne partirà almeno uno. E va definita anche la situazione di Simone Scuffet, sempre con le valigie in mano e fin qui sempre rimasto a Udine.