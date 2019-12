Il Gremio non riscatterà Felipe Vizeu dall'Udinese. Secondo quanto riporta il portale brasiliano UOL, l'attaccante classe 1997 farà così ritorno - almeno temporaneamente - in Friuli.

Flop in patria - Arrivato a Udine nell'estate 2018 per cinque milioni di euro, lo scorso gennaio Felipe Vizeu è stato ceduto in prestito al Gremio senza però ottenere i risultati sperati: 18 presenze e un solo gol in questa stagione. Per l'ex Flamengo sarà dunque ancora tempo di mercato dopo la scadenza del suo prestito all'Imortal fissata il prossimo 31 dicembre.