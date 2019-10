Udinese, Becao completamente recuperato. Stryger Larsen a parte

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allenamento pomeridiano per l'Udinese in vista del match di domenica contro il Torino. Dopo le fasi di attivazione svolte il palestra, la squadra si è spostata sul campo 2 del Bruseschi per completare il riscaldamento con i classici torelli. In seguito via alle esercitazioni sul possesso palla a campo ridotto e sulla finalizzazione. Archiviata questa fase via alle prove tattiche a porte chiuse. Pienamente recuperato Becao che ha svolto tutta la seduta in gruppo mentre Stryger Larsen ha lavorato a parte in seguito al risentimento muscolare accusato negli scorsi giorni.