Dopo aver rischiato di subire lo svantaggio, è a sorpresa l'Udinese a sbloccare la gara col Chievo grazie a un episodio che farà sicuramente discutere. Colpo al volto da parte di Djordjevic a Pussetto, che si sdraia in area e reclama il penalty. Tante polemiche e senso di incertezza, poi Valeri consulta il VAR e decide di assegnare un calcio di rigore ai bianconeri. È il minuto 85, sul dischetto va Lukasz Teodorczyk, Sorrentino respinge, ma sulla ribattuta lo stesso attaccante polacco è lesto a ribadire in rete il suo primo gol in maglia bianconera.