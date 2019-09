Udinese, De Maio: "Mentalità giusta, peccato per la sconfitta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sebastian De Maio, difensore dell'Udinese, commenta ai microfoni di Udinews TV il ko subito ieri sera sul campo dell'Inter: "Sono dispiaciuto per la sconfitta. L'espulsione ha cambiato tutto, peccato che non siamo riusciti a pareggiare una partita così combattuta ed equilibrata. Rodrigo sa di aver sbagliato e ha già chiesto scusa, ma dall'altro lato anche noi sappiamo quanto prezioso può essere lui per la squadra, perciò lo aspettiamo a braccia aperte per quando tornerà. A fine partita il mister ci ha detto che abbiamo giocato bene e che abbiamo mostrato di avere la giusta mentalità, peccato non aver fatto punti ma se continuiamo a giocare così sicuramente faremo bene. Ora la testa è alla prossima partita, giochiamo in casa ed è lì che ci aspettiamo di fare più punti".