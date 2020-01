Udinese, De Paul: "Il mercato? Ci pensano società e procuratore"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rodrigo De Paul, giocatore dell’Udinese, commenta così a Sky Sport il match vinto contro il Sassuolo: “Sono contento per la prestazione e per questo gol. La salvezza vicina? Sicuramente i nostro obiettivi sono diversi da quelli del Napoli. Sappiamo che stare sotto è dura, nove punti di vantaggio sono tanti, credo che la strada sia quella giusta”.

Sui primi mesi difficili: “Il tecnico mi aveva detto di fare un’altra partita, magari più difensiva, poi mi ha detto di stare tranquillo e che il gol sarebbe arrivato. Sicuramente non sono stati mesi facili, bisogna stare tranquilli. Si parla sempre del mercato, ma io sono contento perché sto dimostrando che mi sto concentrando in campo. Quello che succede fuori non lo posso controllare. Per queste questioni ci sono il procuratore e la società, io non posso fare niente. È inutile pensarci perché faccio solo il mio male. Quando sono iniziate certe voci due anni fa sicuramente ci prestavo più attenzione, ora non le ascolto più”.

Come ti trovi a giocare a destra? “Sono contento perché possono giocare in 2-3 ruoli diversi, credo che oggi nel calcio tutti dovremmo farlo. Sicuramente è più facile per l’allenatore e per i compagni, sono contento perché mi trovo bene a destra”.

Siete sempre più squadra. “Prima di scendere in campo ho detto qualche parola, ho detto che mi sembra che stiamo diventando una squadra. Sicuramente si lavora meglio così”.