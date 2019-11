© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il talento dell'Udinese Rodrigo De Paul, intervistato da Udinese TV, commenta così il ko subito sul campo della Sampdoria: "Queste partite però servono per migliorare. Io credo che siamo sulla strada giusta, ora abbiamo tre partite molto complicate ma faremo tutto quello che potremo per fare risultato. Sul direttore di gara e sul suo operato io non ho niente da dire, la partita l'abbiamo persa noi e non è responsabilità sua. Contro la Lazio sono convinto che faremo una grande gara, abbiamo qualità e voglia e anche oggi si è visto. La Sampdoria non è la squadra che sembra guardando la classifica, hanno un buon gioco e dei buoni giocatori. In Serie A non è mai semplice ma ci proviamo".