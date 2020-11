Udinese-Fiorentina, le formazioni ufficiali di Coppa Italia: bocciatura per Cutrone, c'è De Paul

La Fiorentina non punta sul turnover e manda in campo molti dei titolari pur di provare a rilanciarsi in un momento molto delicato. Bocciatura per Cutrone che resta fuori anche nel match di Coppa Italia dopo le recenti esclusioni in campionato. Gotti si affida comunque a De Paul e Deulofeu sottolineando così l'importanza della partita anche sulla sponda bianconera. Ecco le formazioni:

Udinese (4-3-3): Musso; Samir, Bonifazi, Nuytinck, Molina, Makengo, Pereyra, De Paul, Deulofeu, Forestieri, Lasagna

Fiorentina (4-3-1-2): Terracciano; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Borja Valero, Pulgar, Amrabat; Castrovilli, Kouame, Vlahovic