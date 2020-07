Udinese-Genoa, le formazioni ufficiali: out Okaka, c'è Lasagna. Parte dal 1' Goldaniga

Sono state appena annunciate le formazioni ufficiali di Udinese e Genoa, che alle 19.30 scenderanno in campo alla Dacia Arena per il 30° turno di campionato. Tandem offensivo Nestorovski-Lasagna (recuperato in extremis) per mister Gotti, mentre Nicola risponde con la coppia Iago Falque-Sanabria.

Queste le scelte dei due allenatori nel dettaglio:

Udinese (3-5-2): Musso; Troost-Ekong, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Jajalo, Fofana, Sema; Nestorovski, Lasagna. All.: Gotti.

Genoa (3-5-2): Perin; Romero, Goldaniga, Masiello; Biraschi, Lerager, Behrami, Cassata, Sturaro; Iago Falque, Sanabria. All.: Nicola.