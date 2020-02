© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tra i migliori in campo nella sconfitta dell’Udinese contro l’Inter, Seko Fofana incassa anche le coccole verbali del suo tecnico Luca Gotti nella consueta intervista del post partita a Sky Sport: “Fofana ha le potenzialità per giocare in Champions League. Deve trovare la continuità per poter giocare sempre a quel livello lì”.

A breve tutte le dichiarazioni di Gotti dopo Udinese-Inter 0-2.