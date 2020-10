Udinese, Gotti: "Deulofeu? Esordio fortunato, ma viene da 7 mesi di inattività"

Al termine della prima vittoria stagionale arrivata contro il Parma, il tecnico dell'Udinese Luca Gotti ha parlato ai microfoni di Udinese Tv: "Noi ci proviamo sempre, a volte non ci riusciamo come è accaduto nelle scorse partite ma oggi i ragazzi sono stati premiati dall'atteggiamento e dell'impegno profuso nel non arrendersi mai. Cambio di modulo? Può essere un'opportunità. I giocatori che sono arrivati ci danno la possibilità di pensare a soluzioni alternative e opzioni diverse in base a chi affrontiamo. Ci sono diverse cose da sistemare ancora ma abbiamo fatto 3 gol e ben vengano. L'esordio di Deulofeu diciamo che è stato fortunato, dato che il risultato positivo è arrivato durante la sua presenza in campo. Per il resto direi che in non ci si può inventare le cose dal nulla, 7 mesi di inattività e qualche allenamento non possono preparare un calciatore ad una gara di Serie A. Dobbiamo saperlo aspettare".