Udinese, Gotti: "Le seconde linee hanno aumentato i miei dubbi"

Luca Gotti, tecnico dell'Udinese, è intervenuto al termine della partita vinta contro il Bologna in Coppa Italia:

Le seconde linee hanno dato un'ottima risposta, aumentano i dubbi in vista della sfida contro il Napoli?

"Penso che la cosa migliore sia stata proprio questa, vedere dalle seconde linee questa prestazione, una prestazione fatta di squadra, più di qualche seconda linea ha fatto una prestazione importante e mi hanno messo qualche dubbio per quanto riguarda la partita di sabato contro il Napoli".

Il problema maggiore forse resta la composizione del centrocampo.

"Contro la Lazio abbiamo avuto problemi che si sono evidenziati lì, si sono create situazioni e spazi che il nostro terzetto di centrocampisti non erano abituati a gestire. Turn over sì ma relativamente, tutti coloro che hanno giocato li ho messi in campo perchè ho pensato dessero una mano a vincere, non regalo minuti a nessuno".

Ora si aprono le porte degli ottavi contro la Juventus.

"È un altro passo avanti, abbiamo una rosa dove ci sono distanze minime tra chi gioca di più e chi magari ha un po' meno spazio, a ogni partita il mio compito è costruire il giusto mix per arrivare alla vittoria".