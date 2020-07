Udinese, Gotti: "Mai persa la fiducia nella squadra. Jajalo? Non siamo troppo ottimisti"

L'Udinese pareggia contro la Lazio e compie un altro passo in avanti verso la salvezza. I bianconeri, infatti, hanno adesso 7 punti di vantaggio sul Lecce. Una soddisfazione per l'allenatore Luca Gotti che, contro la Lazio, riesce ad ottenere un risultato di prestigio: "Non è facile, giocando ogni tre giorni, avere prima della partita il termometro di quello che sarà l'incontro e di quelle che saranno le energie a disposizione. Non so bene se sono più importanti le energie fisiche o quelle mentali perché giocare così spesso complica tutto. Dopo l'importante partita di Ferrara abbiamo pagato qualcosa dal punto di vista fisico e delle energie, mentre stasera abbiamo trovato una squadra che ha provato a fare tutto quello che poteva. Il tipo di occasioni che abbiamo avuto oggi ci possono far pensare di aver lasciato due punti ma, al di là di questo, prendiamo per buono questo punto e il modo in cui la squadra ha voluto prenderselo. Jajalo? Ancora non abbiamo evidenze cliniche e oggettiva ma in infermeria mi hanno detto di non essere troppo ottimisti. La fiducia nella squadra io non l'ho mai persa, né tantomeno l'ambiente, anche nei momenti in cui il campo ci ha portato delle sconfitte e delle prestazioni non all'altezza. Questa squadra dal punto di vista dell'approccio sbaglia poco, poi magari sbagliamo qualcosa tecnicamente o in funzione dell'avversario ma avere questa mentalità fa ben sperare" sono state le sue parole a Udinese tv.