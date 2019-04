© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Emil Hallfredsson, centrocampista dell'Udinese, ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro la Lazio. "Dobbiamo migliorare, adesso sono tutte finali per noi. Per fare punti dobbiamo essere cattivi e dare tutto in campo. Se oggi facciamo punti è ottimo per noi, non bisogna parlare tanto ma fare bene in campo. Anche per la Lazio è una partita importante, pensiamo a fare la nostra gara".