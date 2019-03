Udinese Nazionale: sorpresa albiceleste con Musso e De Paul

L'Internazionale Udinese conta ben dieci convocati per la due settimane di impegni nazionali. Uno è con l'Italia di Roberto Mancini, Kevin Lasagna, uno con l'Under 21 azzurra di Luigi Di Biagio, Rolando Mandragora. C'è anche l'unico inglese della A, Ben Wilmot, che va con l'Under 20 dei Leoni d'Albione. La notizia, poi, riguarda l'Argentina: la formazione friulana è sorprendentemente quella che in Serie A ha dato in questa tornata più giocatori all'Albiceleste.

Italia

Kevin Lasagna

23.3 Italia-Finlandia

26.3 Italia-Liechtenstein

Italia Under 21

Rolando Mandragora

21.3 Italia U21-Austria U21

25.3 Italia U21-Croazia U21

Danimarca

Jens Stryger Larsen

21.3 Kosovo-Danimarca

26.3 Svizzera-Danimarca

Argentina

Juan Musso, Rodrigo De Paul

22.3 Argentina-Venezuela

26.3 Marocco-Argentina

Ghana

Nicolas Opoku

23.3 Ghana-Kenya

Nigeria

William Troost-Ekong

22.3 Nigeria-Seychelles

26.3 Nigeria-Egitto

Serbia Under 21

Petar Micin

26.3 Polonia U21-Serbia U21

Svezia Under 21

Svante Ingelsson

22.3 Svezia U21-Russia U21

25.3 Scozia U21-Svezia U21

Inghilterra Under 20

Ben Wilmot

21.3 Inghilterra U20-Polonia U20