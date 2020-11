Udinese, il match-winner De Paul: "Non è stato semplice dopo l'impegno in Nazionale"

Al termine della partita vinta in casa contro il Genoa, il match-winner Rodrigo De Paul ha parlato così ai microfoni di Udinese Tv: "È molto importante aver vinto oggi, io come sempre mi metto a disposizione ma con l'impegno in nazionale non è stato semplice per me, per via del fuso orario e altro, comunque abbiamo preso i tre punti ed è quello che conta. Noi dobbiamo capire che da soli non si va avanti e che se siamo compatti possiamo fare bene perché la squadra ha qualità, stiamo diventando squadra e stiamo mettendo in mostra le nostre capacità. Sono orgoglioso di essere quasi arrivato a 150 partite con questa maglia, non è facile fare così tante partite in una squadra come questa e negli anni ho sempre sentito la fiducia di tutti qui, il che conta moltissimo per me. Spero che le prossime partite possano portare altre vittorie per poter festeggiare".