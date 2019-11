© foto di Emanuela Craba

Davide Ballardini, Walter Zenga e Moreno Longo sono e restano i candidati principali per la panchina dell'Udinese, ma la novità di oggi è che il nuovo allenatore in casa friulana non arriverà in questa settimana ma durante la sosta, anche a tutela del tecnico stesso, che potrà così lavorare con calma per imprimere la sua idea nel gruppo. Un'attesa, quella del club friulano, motivata anche dalla grande fiducia nei confronti di Luca Gotti, che per ragioni personali ha deciso di non candidarsi come erede di Tudor. In società si sta verificando se sia possibile ottenere una seconda deroga per far andare Luca Gotti in panchina anche nel prossimo weekend, rivela Sportitalia.