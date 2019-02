Svante Ingelsson, tornato a giocare novanta minuti dopo il problema al ginocchio, ha parlato ai canali ufficiali dell'Udinese: "Ogni allenamento mi sento meglio, sento che sto entrando sempre più in condizione e oggi sono riuscito a spingere per tutti i 90 minuti. Posso giocare sia come mezzala che come esterno alto, non ho preferenze, ascolto sempre quello che mi dice Mister Nicola che mi ha dato molte indicazioni anche durante la partita di questo pomeriggio. In vista della partita con il Bologna mi farò trovare pronto, continuando a lavorare giorno per giorno dando tutto. Il mio obiettivo è quello di potermi guadagnare la maglia da titolare, voglio mettere in difficoltà il Mister".