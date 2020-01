© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mato Jajalo, centrocampista bosniaco dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di UdineseTv in vista della ripresa della Serie A nel giorno dell'Epifania: "La gara contro il Lecce? Spero di vedere la stessa Udinese che si è vista col Cagliari, che ha conquistato con merito una vittoria importante. Vogliamo fare bene contro il Lecce, per iniziare il nuovo anno al meglio. Mi aspetto una gara molto intensa, durante la quale non dovremo commettere errori. Cagliari la svolta? Noi possiamo fare sempre bene, possiamo fare bene contro tutte. Dipende da noi. La mia condizione? Sto bene, sono al 100% a disposizione. La concorrenza a centrocampo? Deve essere la nostra forza. Dobbiamo dare il massimo per mettere in difficoltà il mister nelle scelte. La classifica? È molto corta. Con tre punti puoi saltare 4/5 squadre. Serve pazienza per portare a casa il nostro obiettivo che è la salvezza".