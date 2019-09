Udinese, Jajalo: "Grandissima prestazione, meritavamo di far punti"

Ai microfoni di Udinews Tv ha parlato il centrocampista dell'Udinese Mato Jajalo.

Grande prestazione nonostante la sconfitta, cosa non ha funzionato?

"Abbiamo fornito una grandissima prestazione di squadra ma non è bastato per fare risultato. Potevamo andare sul 2 a 0 o addirittura sul 3 a 0 e invece abbiamo perso una partita già vinta: dobbiamo migliorare. Comunque è meglio analizzare la partita a mente fredda, quando saremo lucidi e potremo ragionare su cosa abbiamo sbagliato. Oggi dovevamo fare punti ma questo è il calcio".

Forse nel secondo tempo è mancata un po' di lucidità?

"Noi volevamo vincere a tutti i costi ma loro sono stati molto bravi ad aspettare i nostri attacchi per poi colpirci con delle ripartenze molto veloci, sapevamo che avrebbero giocato così e abbiamo reagito male. In ogni caso non dobbiamo essere negativi perché abbiamo giocato molto bene, abbiamo creato molte occasioni e sono convinto che siamo sulla strada giusta".