Udinese, Lasagna: "Tre gare ogni turno alle 16.30? Sarebbe troppo, caldo e afa insopportabili"

Kevin Lasagna, attaccante dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni del Gazzettino per analizzare le scelte relative alla ripresa: "Il calcio è la mia professione, mi manca. Soprattutto mi manca la vita quotidiana dello spogliatoio, la vita di campo. L'importante è ripartire e non fermarsi. Saranno dodici gare particolari, ne siamo tutti consapevoli. Entreranno in scena numerosi fattori, una preparazione ovviamente diversa. C’è l’ipotesi che una di tre gare in programma ogni turno possa iniziare alle ore 16,30. Sarebbe troppo. In piena estate a quell’ora il caldo e l’afa sono insopportabili. Mi auguro che tale ipotesi venga rivista".