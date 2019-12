© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Napoletano di Scampia, Rolando Mandragora vivrà in modo particolare Udinese-Napoli. Il centrocampista bianconero ne ha parlato a gonfialarete.com: "Come sempre incontro i colori della mia città e ho sensazioni particolari, questo è innegabile. Io mi sento bene, fisicamente. Moralmente la vittoria in coppa ci ha dato fiducia, quindi spero in una gara positiva".

La crisi del Napoli ha cambiato la vostra idea della squadra di Ancelotti?

“Assolutamente no, conosciamo il valore del Napoli che secondo me è rimasto immutato. Conosco bene alcuni giocatori del Napoli e so che daranno tutto per tornare in alto, a partire dalla gara di oggi”.