© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rolando Mandragora, centrocampista dell'Udinese, ha parlato così a Sky Sport prima della partita contro il Napoli: "L'abbiamo preparata con la voglia di far risultato, è quello che ci manca. Vogliamo scendere in campo con l'atteggiamento migliore. Il Napoli? Per me è un'emozione speciale giocarci contro perché è la squadra della mia città. Non mi aspettavo di trovarlo così ma sappiamo il valore dei loro giocatori e non dobbiamo distrarci. Cerchiamo di sfruttare il loro momento non semplice".