Pierpaolo Marino, direttore generale dell'Udinese, a pochi minuti dal match con il Genoa è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Siamo intervenuti sulla guida tecnica, non ce l'aspettavamo, ci ha trovati impreparati, non credevamo di dover agire in 3-4 giorni. Speriamo di recuperare tutti gli stimoli per questa partita