Udinese, Marino: "I Pozzo proprietari da calcio antico, ci credono ancora"

© foto di Federico De Luca

Pierpaolo Marino ritrova l'Udinese, ritrova Udine, ritrova i Pozzo. Dopo un paio di stagioni di difficoltà, la famiglia è stata criticata dai tifosi, ma il nuovo direttore dell'area tecnica non ha dubbi: "Conosco Giampaolo dal 1986, quando gli ho venduto il primo calciatore, Bertoni, purtroppo era in parabola discendente ma l'aveva preso perché aveva il sogno di salvare l'Udinese, con una grandissima penalizzazione. Questo imprenditore di successo amava l'Udinese a tal punto che l'ha presa in una condizione non spettacolare, sia per i conti che per la classifica. Ha avuto coraggio e ha sofferto tanto nei primi anni, non per colpe sue. Piano piano il calcio si è trasformato, ma io reputo i Pozzo dei proprietari da calcio antico, non da calcio moderno. Poi sento dire tante cose sulla loro capacità manageriale, ma oggi siamo circondati da presidenti che si stipendiano, che attraverso l'azienda calcio trovano ricchezza per le proprie aziende. Qui abbiamo una famiglia che ha dato al calcio, quando l'Udinese ne aveva bisogno, e ha dato risultati prestigiosi. La mia garanzia, quando Gino mi ha chiamato 6-7 giorni fa, è stata quella di verificare l'amore che ancora hanno. Mi hanno voluto per un medio periodo, perché i Pozzo hanno nel cuore l'Udinese. Altrimenti non sarei qui: se avessi visto una situazione di precarietà sul modello Udinese, se avessi avuto un minimo dubbio, non sarei qui oggi".