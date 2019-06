Udinese, Marino: "Jajalo fatto, Becao quasi. Valorizzeremo tutto"

© foto di Federico De Luca

Il Responsabile dell'area tecnica Pierpaolo Marino, intervistato da UdinewsTv, parla così del mercato bianconero: "Sono arrivati un giocatore e mezzo: Jajalo è arrivato, Becao dovrebbe andare in porto nei primi giorni di luglio e non credo che le altre si siano mosse molto di più. Non sono i movimenti di giugno quelli che contano, noi faremo con Tudor un work in progress durante la preparazione: sarà fondamentale lavorare con quei giocatori che l'anno scorso sono stati poco utilizzati. Abbiamo anche dei giocatori rientrati dalle competizioni internazionali, come Pezzella con l'Under 21. Il nostro compito è valorizzare tutto ciò che è valorizzabile. La prima preoccupazione deve essere quella di non indebolire l'Udinese, visto che l'anno scorso la squadra poteva sicuramente fare di più a livello di punti".

Tanti giocatori sono appetiti da grandi squadre:

"Uno dei motivi per cui sono tornato con entusiasmo è il grande lavoro fatto. Ho una grande considerazione del parco giocatori, devo solo fare grandissimi apprezzamenti a chi ha lavorato prima e trasferire la mia esperienza all'ambiente e alla squadra, ma anche al tecnico. L'impegno sarà intenso, indefesso, per perseguire gli obiettivi dobbiamo far ritrovare entusiasmo, alla squadra e all'ambiente".