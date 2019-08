© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Primo tempo tutt'altro che divertente a Udine: zero gol, portieri inoperosi. Tanta attesa per il nuovo Milan di Marco Giampaolo e il suo 4-3-1-2: gli interpreti però sono gli stessi che la scorsa stagione praticavano il 4-3-3 e ancora i meccanismi sono da oliare. Centrocampo inedito con la qualità di Calhanoglu, arretrato in cabina di regia e un Paquetà chiamato agli inserimenti in avanti. Fin qui il brasiliano si è distinto per uno splendido recupero su Mandragora sventando una potenziale grande occasione da gol per l'Udinese. A completare il reparto di cenrtocampo il jolly Borini che ha garantito la solita generosità. Pochi lampi di Suso sulla trequarti e difficoltà che persistono per Piatek, affiancato da un Castillejo leggero. L'Udinese, priva di De Paul, uomo di maggior talento, difende bene e prende coraggio nel finale di gara affacciandosi in avanti se pur senza centrare mai la porta. Bene il nuovo acquisto Becao, arrivato dal CSKA Mosca e bravo a controllare gli attaccanti rossoneri.