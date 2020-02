Udinese, Musso: "Con l'Inter risultato ingiusto. Paghiamo la sfortuna"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere dell'Udinese Juan Musso ha parlato del ko di ieri sera contro l'Inter, come riportato da tuttoudinese.it: "Ci è mancato il risultato. Non abbiamo troppa fortuna in questo momento, ma le prestazioni ci sono così come le occasioni, loro le hanno semplicemente sfruttate meglio".

Lo 0-2 è un risultato ingiusto?

"Ingiusto è la parola corretta. In altre occasioni abbiamo fatto tanti punti creando meno di quanto fatto ieri. Per questo il risultato è un po' ingiusto, ma il calcio come la vita è così. È un momento che deve passare".

Cosa manca per fare il salto di qualità?

"Come dicevo prima, per ora la fortuna non è dalla nostra parte e paghiamo caro i piccoli errori. Dobbiamo cercare di restare uniti e cercare di migliorare".