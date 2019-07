Udinese, Nestorovski in arrivo. Okaka torna al Watford: idea Galatasaray

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ilija Nestorovski è ormai a un passo dall'Udinese, dove ritroverà Jajalo, compagno di squadra a Palermo. Un obiettivo a lungo rincorso dal club friulano, che già nel 2017 provarono a prendere l'attaccante macedone.

Okaka via - Come riporta La Gazzetta dello Sport, i bianconeri hanno battuto la concorrenza di Bologna, Lecce e Stella Rossa. Per un attaccante che arriva, un altro va via: Stefano Okaka, nonostante il buon contributo offerto nella corsa alla salvezza, tornerà al Watford e poi verrà nuovamente girato. Sull'italiano c'è il Galatasaray.