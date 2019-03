© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell'Udinese Davide Nicola parla del ko contro il Napoli: "La classifica la guardo relativamente perché mancano tante partite. Sappiamo di dover lottare, abbiamo dimostrato di esserci. La sconfitta è dovuta alla qualità superiore del Napoli in diversi singoli, ma ho avuto risposte sulla compattezza con un baricentro più alto che non eravamo riusciti a tenere a Torino. Abbiamo iniziato bene anche nella ripresa, la pecca è stata il 3-2, potevamo far meglio, ma riconosciamo la loro qualità".

La maggioranza degli scontri diretti saranno in casa: "Devono essere una risorsa, il nostro pubblico non ci molla mai ed è il 12esimo uomo, ma avremo anche altre gare fuori, quindi la mentalità deve essere la stessa".