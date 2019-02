Udinese, Nicola: "La sosta forzata ci permette di recuperare elementi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Queste le parole di mister Nicola ai canali ufficiali del club dopo la sgambata contro il Radomlje: "Oggi la cosa fondamentale era quella di verificare la condizione di chi ha giocato di meno come Wilmot, Zeegelaar, Ter Avest, Ingelsson e Micin: questi ragazzi hanno bisogno di fare minutaggio e solo le amichevoli possono dare loro quel qualcosa in più. I ragazzi hanno fatto bene ma è chiaro che dobbiamo tenere in considerazione anche il valore dei nostri avversari: abbiamo incontrato una squadra che occupava bene il campo ma dal punto di vista della qualità non è paragonabile al Bologna, nostro prossimo avversario. Oggi abbiamo portato più uomini nella metà campo offensiva aggiungendo un giocatore sulla prima linea di pressione. Oggi abbiamo fatto qualche esperimento in mediana ma stiamo lavorando da un paio di settimane su degli adattamenti che ci possano permettere di passare a una linea a 4 in difesa. Questa sosta forzata ci ha anche permesso di recuperare qualche calciatore che aveva bisogno di rifiatare".