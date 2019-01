Udinese, Nicola: "Parma efficace, peccato ma stiamo migliorando"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la sconfitta rimediata in casa contro il Parma, il tecnico dell'Udinese Davide Nicola è intervenuto ai microfoni di Radio Rai: "Abbiamo preso due gol con due tiri in porta, è la grande qualità del Parma che con la più bassa produzione di gioco è maledettamente efficace. E' stata la più bella prestazione da quando ci sono io, per la produzione di gioco, le occasioni, abbiamo potuto lavorare insieme 15 giorni e si sono viste tante cose che vogliamo fare. Peccato, avremmo accettato anche il pareggio. Abbiamo sbagliato due situazioni, sul rigore siamo stati ingenui e poi abbiamo anticipato un'uscita che potevamo ritardare. Tutta la squadra è migliorata nettamente, basta vedere i dati da quando sono qua io, ora bisogna lavorare anche sui dettagli che come abbiamo visto spesso fanno la differenza. Non raccogliere punti ci da fastidio ma è giusto anche innervosirsi perché vuol dire dover limare alcune cose".