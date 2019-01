© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico dell'Udinese, Davide Nicola, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Parma. Queste le sue dichiarazioni sulla squadra di D'Aversa: "Ha un gruppo armonioso, consolidato. Parte dei calciatori volevano dimostrarsi competitivi in Serie A, poi le scelte di mercato sono state indovinate. Il Parma è stata la sorpresa della prima parte di stagione, mi aspetto una gara difficile in cui noi dovremo essere abili a capire le altezze di campo per scegliere le strategie giuste. E' la squadra più brava a chiudere gli spazi in A, dovremo essere bravi a sfruttare le nostre qualità. Servirà intelligenza. Faccio i complimenti al mio amico D'Aversa, ha fato un grande lavoro. Noi vogliamo progredire, proponendo un bel calcio".