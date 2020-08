Udinese, oltre al Leeds anche le big italiane non mollano De Paul: se parte c'è Pereyra

Si scalda il mercato in uscita dell'Udinese con Rodrigo De Paul sempre al centro dei pensieri di diverse squadre europee. Il Leeds ha messo gli occhi sull'argentino, con Gino Pozzo che continua a chiedere non meno di 40 milioni per lasciarlo partire. Anche Juventus, Napoli e Lazio sono sulle sue tracce, ma il patron bianconero è deciso a non fare sconti a nessuno. Nel caso in cui un club dovesse spingersi fino a un'offerta del genere, ecco che in bianconero potrebbero tornare Pereyra dopo 6 anni dall'ultima partita giocata con la maglia dei friulani. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.