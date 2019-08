© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola intervista Juan Musso, portiere dell'Udinese e dell'Argentina. De Paul? Fa la differenza, dovesse restare sarei felice ma gli auguro il meglio. Io? Resto, è la mia seconda stagione, sono felice di stare a Udine. Per arrivare in Europa serve un salto di qualità: le potenzialità ci sono ma dobbiamo concentrarci sulla salvezza".