Udinese, per Pobega possibile derby col Pordenone. Pronti 5 milioni per il centrocampista

vedi letture

Secondo quanto riferito dal Messaggero Veneto l’Udinese sarebbe pronta a strappare al Pordenone il centrocampista Tommaso Pobega, di proprietà del Milan, sopratutto se non dovesse arrivare la promozione in Serie A da parte dei neroverdi. La società di Lovisa infatti sarebbe pronta a riscattare il cartellino del classe ‘99 per 2,2 milioni di euro, con i rossoneri che avrebbero la possibilità di controriscattarlo a 2,4 milioni, ma L’Udinese è pronta a inserirsi mettendo sul piatto ben cinque milioni di euro, due meno di quelli che chiederebbe il Milan.Si profila quindi un vero e proprio derby friulano per Pobega in estate.