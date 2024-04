Milan, la settimana prossima Pobega potrebbe giocare una partita con la Primavera

Secondo quanto riferisce Sky, oggi Simon Kjaer è tornato ad allenarsi in gruppo, mentre Tommaso Pobega ha continuato il suo percorso riabilitativo con una seduta di lavoro individuale. Il giovane centrocampo è comunque vicino al rientro in campo e settimana prossima potrebbe giocare una partita con la Primavera di Ignazio Abate.

Questo il racconto dell'allenamento odierno del Milan: "Gruppo in palestra per l'attivazione muscolare prima di uscire sul campo per terminare il riscaldamento con alcuni esercizi atletici, eseguiti tra gli ostacoli bassi e i coni. L'allenamento è proseguito con la squadra impegnata in una serie di esercitazioni tecniche sul possesso che hanno preceduto la fase tattica. Prima di rientrare negli spogliatoi consueta partitella su campo ridotto" riporta il suo ufficiale rossonero.