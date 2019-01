Udinese, Pradè: "A questa squadra mancano solo i risultati"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il ds dell’Udinese Daniele Pradè ha commentato il ko patito contro il Parma ai microfoni di Udinews: “L’episodio che ha caratterizzato tutto è stato un nostro errore abbiamo preso un altro rigore, abbiamo fatto una buona gara, volevamo vincerla, abbiamo rimesso in piedi la gara, poi abbiamo cercato di vincerla, abbiamo preso due pali. Continuare a lavorare, rammarico per la sconfitta adesso recuperiamo gli squalificati e gli infortunati. Okaka sapevamo che aveva sessanta minuti nelle gambe, ha fatto gol, lo dobbiamo mettere nelle condizioni migliori, lasagna ha giocato con un'anestesia alla spalla, ha combattuto. La squadra ha fatto bene, siamo stati noi padroni della gara, difficile dire qualcosa al collettivo. Mercato? strategia semplice, girone d'andata senza quattro giocatori fondamentali, con la squadra al completo non siamo inferiori a nessuno, non abbiamo i risultati, bisogna rincuorare i ragazzi, stare loro vicino”, riporta Udineseblog.it.