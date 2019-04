Udinese, Pradè: "Mai visti così tanti infortuni nella mia carriera"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Daniele Pradè, Responsabile dell'Area Tecnica dell'Udinese, ha commentato a Udinews TV il momento bianconero, soffermandosi anche sulla reazione avuta dalla squadra nella gara col Sassuolo: "Contro il Sassuolo non siamo partite bene, siamo stati attendisti ma poi la partita l'abbiamo fatto noi. Il Sassuolo ha fatto un solo tiro in porta. Di positivo mi prendo la reazione avuta dalla squadra dopo il gol subito. Mi sono rivisto bene la partita e avremmo meritato qualcosa in più, abbiamo creato diverse palle gol e possiamo anche recriminare per qualche episodio. Ora però pensiamo alla partita contro l'Atalanta, la prima di cinque finali da giocare con tutto noi stessi."

La prossima gara contro l'Atalanta? "Noi dobbiamo pensare a noi stessi, poi è ovvio che il fatto che loro giochino tre partite in sette giorni (domani l'Atalanta affronterà la Fiorentina in Coppa Italia, ndr) può essere per noi un vantaggio. Dovremo lavorare sodo durante la settimana per non pagare dazio dal punto di vista fisico. Sappiamo che andremo a giocare contro la squadra che esprime il miglior calcio in Italia".

I tanti infortuni della stagione? " Non vedo l'ora che finisca questa annata sportiva perché in tutta la mia carriera non mi era mai capitato di vedere così tanti infortuni. Ogni settimana perdiamo qualcuno, prima Samir, poi Opoku, ora Ekong e Fofana. In giornata avremo i risultati degli esami clinici alla quale si sono sottoposti Ekong e Fofana, speriamo di riaverli in campo al più presto".