Udinese, Samardzic: "Partita perfetta, vincere ci dà molta fiducia"

L’Udinese centra l’impresa battendo la Juventus all’Allianz Stadium e rilancia le proprie ambizioni in chiave salvezza salendo a 22 punti e abbandonando la quartultima posizione. Un risultato a sorpresa che, per i friulani, rappresenta una boccata d'ossigeno importante e che, guardando anche al calendario delle prossime sfide, può rappresentare la svolta di una intera stagione. Una vittoria firmata da Lautaro Giannetti, difensore dell’Udinese che, sulla punizione di Samardzic, è il più lesto a ribadire in rete sulla corta respinta di Alex Sandro. E’ proprio Lazar Samardzic, centrocampista dei friulani, a parlare a fine partita: “Sappiamo che contro la Juventus è una partita difficile, abbiamo dato tutto e abbiamo vinto. Abbiamo studiato la punizione, è venuta perfetta e siamo molto felici. Abbiamo vinto quindi è stata una partita perfetta, abbiamo difeso come bestie e siamo molto contenti”, le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

Adesso può iniziare un nuovo cammino?

“Sicuramente. Vincere dà una fiducia incredibile. Quest’anno non abbiamo vinto tanto e siamo in un momento molto buono”

Hai sofferto tutta l’attenzione del mercato?

“Io cerco di non sentire niente di quello che si dice, voglio solo aiutare l’Udinese e voglio dare tutto me stesso”

Con le grandi fornisci sempre grandi prestazioni..

"Sì, mi piace molto (ride, ndr)